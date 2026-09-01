СМИ: в НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию в связи с передачей Украине перехватчиков для Patriot

Страны НАТО и Европейского Союза оказывают давление на Испанию и Грецию с целью передачи Украине ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Об этом стало известно Bloomberg из источников, сообщает "Европейская правда".

Эти просьбы были выдвинуты летом и предполагают возможность того, что Норвегия может приобрести эти ракеты, а затем передать их Украине, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Этот вопрос будет на повестке дня во вторник и среду, когда министры обороны и иностранных дел ЕС встретятся в Ирландии. К ним также присоединятся представители Украины, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии. "Главный вопрос – это противовоздушная оборона", – заявила во вторник перед встречей с министрами верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По её словам, Украине "не хватает ракет-перехватчиков".

Среди партнеров Украины Испания и Греция обладают одними из крупнейших запасов ракет к Patriot. У обеих стран запасы перехватчиков приближаются к окончанию срока годности. Союзники особенно заинтересованы в ракетах PAC-2 этих стран.

Греция была одной из первых стран, отправивших Украине боеприпасы после полномасштабного вторжения России, но она сопротивлялась давлению по поводу передачи ракет к Patriot. Страна заявляет, что эти ракеты ей нужны для собственной обороны в условиях длительной конкуренции с Турцией.

Ранее в этом году Испания заявила, что в 2026 году предоставит Украине военную помощь на сумму 1 млрд евро.

Пресс-секретарь правительства Греции отказался от комментариев, так же как и представитель Министерства обороны Испании.

Ожидается, что некоторые средства противовоздушной обороны все же поступят в Украину в ближайшие месяцы в рамках программы PURL, которая позволяет союзникам по НАТО закупать американское оружие для Киева.

Однако страны ЕС обсуждают, разрешить ли Украине приобрести больше ракет к Patriot за счет кредита для Киева в размере 90 млрд евро. Такие страны, как Франция и Италия, хотят, чтобы эти средства были направлены на систему SAMP/T, но другие опасаются, что это может создать ненужные трудности для Киева.

Члены ЕС проголосуют по этому вопросу в следующий понедельник.

Кая Каллас во вторник заявила, что государства Евросоюза должны передать Украине необходимые ей ракеты-перехватчики, в частности те, у которых скоро истекает срок хранения.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что европейские лидеры рассматривают возможность проведения очередной встречи "коалиции желающих" в США, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, чтобы поставить вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявлял, что Нидерланды, на вооружении которых находятся системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики к ним, предоставили Украине всё, что могли, из своих запасов.