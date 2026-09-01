Літо 2026 року стало найспекотнішим в історії Британії

Згідно з попередніми статистичними даними, літо 2026 року у Великій Британії визнано найспекотнішим з часу початку ведення спостережень у 1884 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Цьогорічне літо перевершило попередній рекорд, встановлений лише минулого року, причому в останні роки численні метеорологічні рекорди побивалися неодноразово.

У 2026 році середня температура в червні, липні та серпні, як вдень, так і вночі, була найвищою за всю історію спостережень – незважаючи на те, що в північних районах було прохолодно, а кінець серпня видався прохолоднішим.

За даними Метеорологічної служби, середньодобова температура становила 16,5°C, побивши попередній сезонний рекорд у 16,1°C, встановлений минулого року.

Це літо запам’ятається руйнівними лісовими пожежами, спекотними, неспокійними ночами та висушеним до жовтого ландшафтом через посуху, що охопила дві третини Англії та весь Уельс.

Хоча попередні літа тимчасово досягали вищих температур, таких як рекорд у 40°C у 2022 році, це літо вирізнялося тривалою спекою.

Температура 30°C або вище фіксувалася протягом 40 окремих днів, що значно перевершило попередній рекорд у 34 дні, встановлений у 1995 році.

Мільйони британців страждали від п’яти масштабних хвиль спеки, причому червнева хвиля видалася особливо нестерпною через високу вологість повітря та спекотні ночі.

Загалом цього літа 54 метеостанції Британської метеорологічної служби побили свої історичні рекорди щоденної максимальної температури.

Причинами спеки стали суха погода, тривалі періоди високого атмосферного тиску та довгостроковий вплив кліматичних змін, які сприяють підвищенню базових температур.

Керівник відділу кліматичної атрибуції Британської метеорологічної служби (Met Office) Марк Маккарті зазначив, що в світі, не ураженому антропогенними викидами, цьогорічне літо у Великій Британії було б подією, яка трапляється раз на 1 000 років. За його словами, наразі через вплив викидів у Великій Британії такого літа можна очікувати приблизно раз на дев’ять років.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у серпні оголосив про виділення 65 млн фунтів (близько $85,5 млн) на подолання руйнівної посухи, яка охопила країну.

Раніше Британія зафіксувала найспекотніший день року. Того ж дня у британському графстві Вест-Мідлендс спалахнули масштабні пожежі, які охопили, зокрема, житлові будинки в місті Стаурбридж.