Лето 2026 года стало самым жарким в истории Британии

Согласно предварительным статистическим данным, лето 2026 года в Великобритании признано самым жарким со времени начала ведения наблюдений в 1884 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Нынешнее лето побило предыдущий рекорд, установленный всего лишь в прошлом году, причем в последние годы многочисленные метеорологические рекорды превышались неоднократно.

В 2026 году средняя температура в июне, июле и августе, как днем, так и ночью, была самой высокой за всю историю наблюдений – несмотря на то, что в северных районах было прохладно, а конец августа оказался более прохладным.

По данным Метеорологической службы, среднесуточная температура составила 16,5°C, побив предыдущий сезонный рекорд в 16,1°C, установленный в прошлом году.

Это лето запомнится разрушительными лесными пожарами, знойными, беспокойными ночами и высушенным до желтого ландшафтом из-за засухи, охватившей две трети Англии и весь Уэльс.

Хотя в предыдущие годы летом временно фиксировались более высокие температуры, такие как рекорд в 40°C в 2022 году, это лето отличалось продолжительной жарой.

Температура 30°C и выше фиксировалась в течение 40 отдельных дней, что значительно превзошло предыдущий рекорд в 34 дня, установленный в 1995 году.

Миллионы британцев страдали от пяти масштабных волн жары, причём июньская волна оказалась особенно невыносимой из-за высокой влажности воздуха и жарких ночей.

Всего этим летом 54 метеостанции Британской метеорологической службы побили свои исторические рекорды суточной максимальной температуры.

Причинами жары стали сухая погода, длительные периоды высокого атмосферного давления и долгосрочное влияние климатических изменений, способствующих повышению базовых температур.

Руководитель отдела климатической атрибуции Британской метеорологической службы (Met Office) Марк Маккарти отметил, что в мире, не затронутом антропогенными выбросами, нынешнее лето в Великобритании стало бы событием, которое случается раз в 1 000 лет. По его словам, в настоящее время из-за влияния выбросов в Великобритании такое лето можно ожидать примерно раз в девять лет.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в августе объявил о выделении 65 млн фунтов (около $85,5 млн) на преодоление разрушительной засухи, охватившей страну.

Ранее в Великобритании был зафиксирован самый жаркий день года. В тот же день в британском графстве Уэст-Мидлендс вспыхнули масштабные пожары, охватившие, в частности, жилые дома в городе Стаурбридж.