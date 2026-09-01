У Британії відповіли на натяки Трампа щодо Фолклендських островів

Уряд Великої Британії відповів на натяк американського президента Дональда Трампа щодо того, що він перегляне позицію щодо суверенітету Британії над Фолклендськими островами.

Про це сказав речник уряду, передає BBC, пише "Європейська правда".

Речник уряду Британії заявив, що мешканці Фолклендських островів "є британцями та мають право самостійно визначати своє майбутнє".

"Мешканці островів неодноразово висловлювали бажання залишатися британською заморською територією, і наша прихильність до них є непохитною", – додав він.

Як писали, у Трампа запитали, чи переглядає він позицію США щодо Фолклендських островів, статус яких давно оскаржується Аргентиною.

"Я завжди переглядаю кожну позицію – це лише одна з багатьох", – сказав тоді президент США.

Офіційно США займають нейтральну позицію щодо того, хто має законний суверенітет над островами, на які Лондон вперше заявив свої права наприкінці XVII століття і які він контролює майже безперервно з 1833 року.

На практиці США визнають британське управління цією територією, яка у 1982 році зазнала вторгнення Аргентини, що переросло у військовий конфлікт з Британією.

Раніше ЗМІ писали, що Вашингтон може змінити свою позицію щодо Фолклендських островів, якщо Велика Британія не виконає своїх зобов'язань щодо витрат на оборону.

Сигнали про те, що Штати розглядають можливість тиску на Британію питанням Фолклендських островів, з’являлися ще у квітні – на той час як варіант помсти за небажання долучитися до кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

В офісі тодішнього прем’єра Кіра Стармера наголосили, що суверенітет над Фолклендськими островами належить Британії, а її позиція щодо цих територій залишається незмінною.