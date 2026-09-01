В Великобритании отреагировали на намеки Трампа в отношении Фолклендских островов

Правительство Великобритании ответило на намек американского президента Дональда Трампа о том, что он пересмотрит позицию в отношении суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами.

Об этом заявил представитель правительства, сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Представитель правительства Великобритании заявил, что жители Фолклендских островов "являются британцами и имеют право самостоятельно определять своё будущее".

"Жители островов неоднократно выражали желание оставаться британской заморской территорией, и наша приверженность им непоколебима", – добавил он.

Как сообщалось ранее, у Трампа спросили, пересматривает ли он позицию США в отношении Фолклендских островов, статус которых давно оспаривается Аргентиной.

"Я всегда пересматриваю каждую позицию – это лишь одна из многих", – сказал тогда президент США.

Официально США занимают нейтральную позицию в отношении того, кто обладает законным суверенитетом над островами, на которые Лондон впервые заявил свои права в конце XVII века и которые он контролирует почти непрерывно с 1833 года.

На практике США признают британское управление этой территорией, которая в 1982 году подверглась вторжению Аргентины, переросшему в военный конфликт с Великобританией.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон может изменить свою позицию по Фолклендским островам, если Великобритания не выполнит свои обязательства по расходам на оборону.

Сигналы о том, что США рассматривают возможность оказания давления на Великобританию с помощью вопроса о Фолклендских островах, появлялись еще в апреле – в то время как вариант мести за нежелание присоединиться к кампании США и Израиля против Ирана.

В офисе тогдашнего премьера Кира Стармера подчеркнули, что суверенитет над Фолклендскими островами принадлежит Великобритании, а ее позиция в отношении этих территорий остается неизменной.