В Словакии заявили, что РФ угрожала им из-за соглашения о компенсационной комиссии для Украины

Россия могла заставить правительство Роберта Фицо в Словакии не присоединяться к Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.

Об этом заявил словацкий политик из оппозиционной партии "Свобода и солидарность" (SAS) Иван Новотный в интервью Aktuality.sk, пишет "Европейская правда".

По словам Новотного, в июле этого года Словакия должна была подписать Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины, хотя и не ратифицировать её.

Однако премьер-министр Роберт Фицо в итоге отозвал подпись. По словам политика из SaS, за этим шагом стояла Россия, которая прибегла к угрозам в адрес Братиславы.

По словам политика, 10 июля в словацком посольстве в Москве якобы прозвучали слова о том, что если Словакия подпишет соглашение, Россия воспримет это как "враждебный шаг".

Из официального сайта правительства Словакии также следует, что этот вопрос должен был обсуждаться 26 августа. Однако обсуждение было прервано. Новотный утверждает, что во время заседания слово взял премьер-министр Фицо и без обсуждения объявил, что они переходят к следующему пункту.

Оппозиционный политик утверждал, что получил информацию об угрозах из Москвы от источника в Министерстве иностранных дел, а впоследствии проверил её ещё у одного источника из словацких дипломатических кругов.

На вопрос журналистов, рассматривает ли он возможность принятия правовых мер в ответ на эту информацию, Новотный ответил, что пока нет.

"В этом конкретном деле мы пока не рассматриваем юридические шаги, но внимательно следим за тем, что здесь можно наблюдать систематическое снижение обороноспособности Словакии. Если у нас возникнут конкретные подозрения, что это происходит сознательно при участии иностранного государства, России, мы подадим уголовное заявление о государственной измене", – сказал он.

"Тем временем я призываю всех честных людей в дипломатических кругах сохранять доказательства сотрудничества с Россией. Они понадобятся нам в ходе возможного будущего расследования", – добавил Новотный.

Напомним, Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии в рамках институциональной системы Совета Европы является вторым компонентом международного компенсационного механизма, наряду с Реестром убытков.

Документ был открыт для подписания 16 декабря 2025 года во время дипломатической конференции высокого уровня в Гааге. Тогда его подписали 35 государств и Европейский Союз – рекордное количество. Из стран ЕС документ не подписали Словакия, Венгрия и Болгария.

30 апреля Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии в рамках институциональной системы Совета Европы ратифицировала Верховная Рада Украины. Кроме Украины, Конвенцию также ратифицировали Норвегия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Исландия.

Конвенция вступит в силу после её ратификации 25 заинтересованными сторонами.