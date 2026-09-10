У Польщі через перекинуту вантажівку заблоковано дорогу до кордону зі Словаччиною

Зранку 10 вересня у Польщі вантажівка наїхала на шлагбаум системи оплати за користування дорогами e-TOLL і перекинулась, заблокувавши прикордонний перехід зі Словаччиною в Хижному (Малопольське воєводство).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Інцидент стався близько 5:50 на ділянці національної дороги DK7 Хижне – державний кордон. Автомобіль перекинувся поперек проїжджої частини. Одна людина отримала поранення. Дорога наразі заблокована.

фото польської поліції

На місці працюють рятувальні служби та поліцейські, які забезпечують безпеку.

Дорожня служба оцінює, що перешкоди триватимуть щонайменше до 11:00.

Поліція просить водіїв дотримуватися особливої обережності та, якщо це можливо, обирати альтернативні маршрути.

Легкові автомобілі можуть перетнути кордон зі Словаччиною альтернативним маршрутом через воєводську дорогу № 962 у населених пунктах Ліпниця-Велика – Вінярчиківка.

Прикордонний перехід Хижне – Трстена є одним із головних автомобільних сполучень між Польщею та Словаччиною.

Нагадаємо, раніше польського сенатора позбавили водійських прав за перевищення швидкості на 58 км/год.

Раніше у Польщі затримали словацького водія, який 59 разів не оплатив проїзд платною дорогою.