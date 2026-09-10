В Польше перевернувшийся грузовик заблокировал дорогу к границе со Словакией

Утром 10 сентября в Польше грузовик наехал на шлагбаум системы оплаты за пользование дорогами e-TOLL и перевернулся, заблокировав пограничный переход со Словакией в Хижном (Малопольское воеводство).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Инцидент произошел около 5:50 на участке национальной дороги DK7 Хижно – государственная граница. Автомобиль перевернулся поперек проезжей части. Один человек получил ранения. Дорога сейчас заблокирована.

фото польской полиции

На месте работают спасательные службы и полицейские, которые обеспечивают безопасность.

Дорожная служба предполагает, что затруднения в движении продлятся как минимум до 11:00.

Полиция просит водителей соблюдать особую осторожность и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

Легковые автомобили могут пересечь границу со Словакией по альтернативному маршруту через воеводскую дорогу №962 в населенных пунктах Липница-Велика – Винярчиковка.

Пограничный переход Хижно – Трстена является одним из главных автомобильных пунктов пропуска между Польшей и Словакией.

Напомним, ранее польского сенатора лишили водительских прав за превышение скорости на 58 км/ч.

Ранее в Польше задержали словацкого водителя, который 59 раз не оплатил проезд по платной дороге.