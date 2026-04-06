У Польщі затримали словацького водія, який 59 разів не оплатив проїзд платною дорогою

У Польщі Нижньосілезька податкова адміністрація (KAS) затримала словацького водія, який протягом дев'яти місяців 59 разів проігнорував оплату за проїзд платними ділянками польських доріг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Auto swiat.

Чоловіка затримали під час перевірки на швидкісній трасі S3 поблизу міста Любін. Під час зупинки вантажівки, зареєстрованої у Словаччині, з'ясувалося, що транспортний засіб взагалі не був зареєстрований в електронній системі e-TOLL, яка є обов'язковою для автомобілів вагою понад 3,5 тонни.

Хоча легкові авто в Польщі оплачують лише окремі концесійні відрізки автострад, для вантажівок та автобусів мережа платних доріг є значно ширшою, а контроль здійснюється за допомогою спеціальних електронних рамок на трасах.

Масштаб порушень словацького перевізника виявився безпрецедентним, оскільки водій систематично користувався інфраструктурою без внесення коштів, що призвело до серйозних фінансових наслідків.

Як повідомили в KAS, закордонна транспортна компанія вже була змушена сплатити понад 88 тисяч злотих (понад 1 млн гривень) як частину майбутнього адміністративного штрафу.

За несплату збору або введення невірних даних у систему e-TOLL передбачено штраф у розмірі від 250 до 1500 злотих. Його накладає Головна інспекція автомобільного транспорту у вигляді адміністративного рішення. Протягом доби за одне порушення може бути накладено лише один штраф.

