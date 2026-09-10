В Молдове отвергли объяснения РФ в оправдание ударов по КПП на границе с Украиной

В Молдове отвергли утверждения российской стороны о том, что пункт пропуска "Тудора – Старокозачье" на границе с Украиной якобы используется для военной логистики, поэтому Россия нанесла по нему удар.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявили в МИД Молдовы.

Кишинев отверг объяснения Москвы о том, что КПП "Тудора – Старокозачье" на границе с Украиной стал целью из-за того, что использовался для транзита военных грузов в Украину.

"Это ложное и абсолютно необоснованное утверждение. Через территорию Республики Молдова оружие в Украину не перевозят – ни через КПП "Тудора – Старокозачье", ни через другие. Через эти пункты проходят люди – семьи, дети с матерями, пожилые люди, которые путешествуют между странами", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"В результате атаки погибли двое мирных жителей, ещё несколько человек получили ранения. Попытка оправдать убийство мирных людей заявлениями о "перевозке оружия" – цинична и неприемлема. Молдова решительно осуждает атаку и категорически отвергает попытки оправдать ее с помощью лжи и дезинформации", – подчеркнули в МИД Молдовы.

Как сообщалось, в ночь на 9 сентября российские беспилотники вновь атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой, под ударом оказался КПП "Старокозачье – Тудора" – один из двух ключевых КПП на одесском участке границы между Украиной и Молдовой, рядом с КПП "Паланка".

В связи с российской атакой в ночь на 6 сентября приостановил работу контрольно-пропускной пункт "Орловка" на границе с Румынией.