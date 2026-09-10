Президента Румунії звинуватили у втягуванні країни у війну через підтримку України

Колишній кандидат у президенти Келін Джорджеску звинуватив президента Нікушора Дана, що той нібито прагне втягнути Румунію у війну через участь країни в Операційному командуванні багатонаціональної групи підтримки України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Джорджеску стверджує, що це "самогубний крок", і закликає парламент не голосувати за пропозицію президента про участь Румунії в Операційному командуванні, що базується у Франції та Великій Британії.

Це ультраправий політик заявив після того, як адміністрація президента Румунії опублікувала заяву, в якій попередила про поширення в інтернеті неправдивих повідомлень про те, що Румунія нібито має намір відправити військових до України.

"Перевага Румунії як стратегічного гравця полягає в її нейтралітеті щодо будь-якого конфлікту: це робить нас бажаним партнером у справі миру, а не інструментом, який використовують у війні, – написав Джорджеску. – Нікушор Дан звернувся до парламенту з проханням схвалити участь румунських збройних сил у складі до 20 військовослужбовців в Оперативному командуванні багатонаціональних сил на підтримку України. Я вважаю цей крок серйозним і недостатньо поясненим країні".

Нагадаємо, у середу, 9 вересня, в адміністрації президента Румунії назвали дезінформацією чутки про те, що Румунія нібито планує відправляти своїх військових в Україну для участі у бойових діях. Насправді Нікушор Дан надіслав парламенту на погодження запит щодо залучення до 20 румунських військових в Операційному командуванні багатонаціональної групи підтримки України, що діє на території Франції та Британії, і це не має нічого спільного з участю у бойових діях.

Раніше у Румунії заявляли, що країна зазнала найбільшої кількості вторгнень дронів на східному фланзі НАТО.