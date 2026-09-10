Президента Румынии обвинили в втягивании страны в войну из-за поддержки Украины

Бывший кандидат в президенты Келин Джорджеску обвинил президента Никушора Дана в том, что тот якобы стремится втянуть Румынию в войну из-за участия страны в Оперативном командовании многонациональной группы поддержки Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Джорджеску утверждает, что это "самоубийственный шаг", и призывает парламент не голосовать за предложение президента об участии Румынии в Оперативном командовании, базирующемся во Франции и Великобритании.

Этот ультраправый политик выступил с таким заявлением после того, как администрация президента Румынии опубликовала заявление, в котором предупредила о распространении в интернете ложных сообщений о том, что Румыния якобы намерена отправить военных в Украину.

"Преимущество Румынии как стратегического игрока заключается в её нейтралитете в отношении любого конфликта: это делает нас желанным партнёром в деле мира, а не инструментом, который используют в войне, – написал Джорджеску. – Никушор Дан обратился к парламенту с просьбой одобрить участие румынских вооруженных сил в составе до 20 военнослужащих в Оперативном командовании многонациональных сил в поддержку Украины. Я считаю этот шаг серьезным и недостаточно объясненным стране".

Напомним, в среду, 9 сентября, в администрации президента Румынии назвали дезинформацией слухи о том, что Румыния якобы планирует отправлять своих военных в Украину для участия в боевых действиях. На самом деле Никушор Дан направил в парламент на согласование запрос о привлечении до 20 румынских военнослужащих в Оперативное командование многонациональной группы поддержки Украины, действующей на территории Франции и Великобритании, и это не имеет ничего общего с участием в боевых действиях.

Ранее в Румынии заявляли, что страна подверглась наибольшему количеству вторжений дронов на восточном фланге НАТО.