Бухарест заперечив чутки про нібито плани участі румунських військових у війні в Україні

В адміністрації президента Румунії назвали дезінформацією чутки про те, що Румунія нібито планує відправляти своїх військових в Україну для участі у бойових діях.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

В адміністрації президента Румунії пояснили, що Нікушор Дан надіслав парламенту на погодження запит щодо залучення до 20 румунських військових в Операційному командуванні багатонаціональної групи підтримки України, що діє на території Франції та Британії, і це не має нічого спільного з участю у бойових діях.

"Останніми днями у мережі поширюється неправдивий наратив про те, що Румунія планує відправити військових в Україну для участі у війні. Це маніпуляція-залякування, яка умисно перекручує суть рішення, щоб поширювати безпідставне твердження про втягнення Румунії у конфлікт", – заявили в адміністрації президента.

Також у заяві наголосили, що триваюча війна Росії проти України впливає на безпекове становище усіх сусідніх держав, у тому числі Румунії.

"Найперший пріоритет Румунії – захист наших громадян. Саме тому наша держава бере участь у всіх міжнародних форматах, які допомагають забезпечити це. Один з таких форматів – "коаліція охочих", – пояснюють у заяві, наголосивши, що йдеться військовий вимір втілення політичних і юридичних гарантій для України від партнерів, які запрацюють після припинення бойових дій і будуть у безпекових інтересах всього регіону.

"Дуже невелика група румунських військових буде брати участь у координаційній роботі, а не бойових діях", – наголошують у заяві.

Нагадаємо, Болгарія після зміни влади вирішила більше не брати участі у форматі.

У Британії є побоювання щодо "повільної смерті" "коаліції через ймовірність зміни влади у Франції після виборів 2027 року.