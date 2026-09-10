У Польщі закрили справу про пошкодження будинку під час вторгнення дронів РФ

Прокуратура Польщі закрила розслідування щодо знищення будинку у Вириках Люблінського воєводства під час вторгнення в польський повітряний простір російських дронів у вересні минулого року.

Інформацію про це підтвердила Окружна прокуратура в Любліні, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Правовою підставою для такого рішення є ст. 17, ч. 1, п. 2 Кримінально-процесуального кодексу – встановлення відсутності ознак злочину з огляду на дії військових у межах наданих повноважень та службових обов’язків (виняток, що виключає протиправність).

Прокуратура уточнила, що йшлося про подію, яка має ознаки злочину, однак винуватець не несе за неї відповідальності, наприклад, діючи в межах необхідної оборони, стану вищої необхідності або за наказом.

Прокуратура, посилаючись на те, що постанова ще не набрала законної сили та не була вручена сторонам, не розкриває результатів розслідування. Вона лише повідомляє, що рішення стосується події, яка відбулася рік тому в житловому будинку у Вириках, де стався вибух вибухових речовин, розміщених у ракеті.

Нагадаємо, будинок у Вириках зруйнував не БпЛА, а несправна ракета з винищувача. Після скандалу, спричиненого публікацією ЗМІ про це, міністр оборони Польщі наголосив, що відповідальність за усі негативні наслідки появи БпЛА над країною несе Росія.

Це єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня 2025 року, яких було загалом близько двох десятків. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

З 13 вересня у Польщі розгорнули нову місію НАТО "Східний вартовий" у відповідь на цей інцидент.

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