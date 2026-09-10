В Польше закрыли дело о повреждении дома при вторжении дронов РФ

Прокуратура Польши закрыла расследование по факту уничтожения дома в Выриках Люблинского воеводства во время вторжения в польское воздушное пространство российских дронов в сентябре прошлого года.

Информацию об этом подтвердила Окружная прокуратура в Люблине, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Правовым основанием для такого решения является ст. 17, ч. 1, п. 2 Уголовно-процессуального кодекса – установление отсутствия признаков преступления с учетом действий военных в пределах предоставленных полномочий и служебных обязанностей (исключение, исключающее противоправность).

Прокуратура уточнила, что речь шла о событии, имеющем признаки преступления, однако виновный не несет за него ответственности, например, действуя в рамках необходимой обороны, состояния высшей необходимости или по приказу.

Прокуратура, ссылаясь на то, что постановление еще не вступило в законную силу и не было вручено сторонам, не раскрывает результатов расследования. Она лишь сообщает, что решение касается события, произошедшего год назад в жилом доме в Выриках, где произошел взрыв взрывчатых веществ, размещенных в ракете.

Напомним, дом в Выриках разрушил не БпЛА, а неисправная ракета с истребителя. После скандала, вызванного публикацией СМИ об этом, министр обороны Польши подчеркнул, что ответственность за все негативные последствия появления БпЛА над страной несет Россия.

Это единственный случай разрушений в результате первого массового вторжения российских БпЛА в Польшу 10 сентября 2025 года, которых было в общей сложности около двух десятков. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

С 13 сентября в Польше развернули новую миссию НАТО "Восточный страж" в ответ на этот инцидент.

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