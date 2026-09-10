Зливи й повені накрили північ Італії: загинула жінка

Центральні та північні регіони Італії накрила негода – зокрема, в одному з міст регіону Фріулі-Венеція-Джулія загинула жінка.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на італійське інформагентство ANSA.

За останню добу в регіоні Тоскана зареєстрували понад 63 000 ударів блискавок, а зокрема в місті Гроссето повідомляють про 115 міліметрів опадів за цей самий час. Через сильні зливи у багатьох містах регіону сталися повені. Рятувальники допомагають мешканцям, які опинилися в пастці через підйом води.

У Ломбардії у місті Брешія вода затопила місцеву лікарню, а у Катаеджо через зсув гірських порід евакуювали 45 людей.

Паводки також вразили регіони Марке, Лігурію та Фріулі-Венецію-Джулію. Зокрема, у муніципалітеті Удіне (Фріулі-Венеція-Джулія) жінка потонула в своєму автомобілі, який застряг у підземному переході. Авто було повністю затоплене, врятувати місцеву мешканку не вдалося.

Через грози також є збої в роботі італійської залізниці, зокрема у таких містах як Трієст, Монфальконе, Портогруаро.

Негода прийшла в країну після аномально спекотного літа, яке назвали найспекотнішим в Італії з 1950 року. Загалом рекордно спекотне літо цього року коштуватиме економіці ЄС 180 млрд євро.