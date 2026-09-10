Ливни и наводнения обрушились на север Италии: погибла женщина

Центральные и северные регионы Италии пострадали от непогоды – в частности, в одном из городов региона Фриули-Венеция-Джулия погибла женщина.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

За последние сутки в регионе Тоскана зарегистрировали более 63 тысяч ударов молнии, а в частности в городе Гроссето сообщают о 115 миллиметрах осадков за это же время. Из-за сильных ливней во многих городах региона произошли наводнения. Спасатели помогают жителям, оказавшимся в ловушке из-за подъема воды.

В Ломбардии в городе Брешия вода затопила местную больницу, а в Катаеджо из-за оползня эвакуировали 45 человек.

Наводнения также затронули регионы Марке, Лигурию и Фриули-Венеция-Джулия. В частности, в муниципалитете Удине (Фриули-Венеция-Джулия) женщина утонула в своём автомобиле, который застрял в подземном переходе. Автомобиль был полностью затоплен, спасти местную жительницу не удалось.

Из-за гроз также наблюдаются сбои в работе итальянской железной дороги, в частности в таких городах, как Триест, Монфальконе, Портогруаро.

Непогода обрушилась на страну после аномально жаркого лета, которое назвали самым жарким в Италии с 1950 года. В целом рекордно жаркое лето этого года обойдётся экономике ЕС в 180 млрд евро.