На севере Румынии объявили тревогу из-за воздушных целей у границы с Украиной

В четверг, 10 сентября, после обеда жители северной части румынского уезда Тулча получили экстренное уведомление системы о "возможном падении предметов с неба".

Об этом пишет digi24, передает "Европейская правда".

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии, около 15:00 военная радиолокационная система зафиксировала группу воздушных целей, пролетевших вблизи румынско-украинской границы, недалеко от острова Змеиный.

Для наблюдения за ситуацией в воздух подняли два истребителя F-18, также к операции привлекли вертолёт IAR 330 Puma SOCAT.

Национальный военный командный центр сообщил румынской Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения населения. Около 15:50 жителям северной части уезда Тулча было отправлено сообщение RO-Alert.

Людей призвали сохранять спокойствие и укрыться в подвалах или убежищах гражданской обороны. При отсутствии укрытия рекомендовали оставаться внутри зданий, подальше от окон и наружных стен.

Ориентировочная продолжительность тревоги составила 90 минут.

В этот день на пляже в районе Корбу, недалеко от Капу-Мидия в Румынии, туристы обнаружили обломки беспилотника.

30 августа для северо-восточной части уезда Тулча объявили тревогу после того, как радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили воздушную цель вблизи границы с Украиной.

Также сообщалось, что исполняющая обязанности министра иностранных дел Румынии Оана Цою утверждает, что её страна подверглась наибольшему на восточном фланге НАТО количеству вторжений дронов.