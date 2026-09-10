Укр Рус Eng

На севере Румынии объявили тревогу из-за воздушных целей у границы с Украиной

Новости — Четверг, 10 сентября 2026, 17:52 — Уляна Кричковская-Богданова

В четверг, 10 сентября, после обеда жители северной части румынского уезда Тулча получили экстренное уведомление системы о "возможном падении предметов с неба".

Об этом пишет digi24, передает "Европейская правда".

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии, около 15:00 военная радиолокационная система зафиксировала группу воздушных целей, пролетевших вблизи румынско-украинской границы, недалеко от острова Змеиный.

Для наблюдения за ситуацией в воздух подняли два истребителя F-18, также к операции привлекли вертолёт IAR 330 Puma SOCAT.

Национальный военный командный центр сообщил румынской Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения населения. Около 15:50 жителям северной части уезда Тулча было отправлено сообщение RO-Alert.

Людей призвали сохранять спокойствие и укрыться в подвалах или убежищах гражданской обороны. При отсутствии укрытия рекомендовали оставаться внутри зданий, подальше от окон и наружных стен.

Ориентировочная продолжительность тревоги составила 90 минут.

В этот день на пляже в районе Корбу, недалеко от Капу-Мидия в Румынии, туристы обнаружили обломки беспилотника.

30 августа для северо-восточной части уезда Тулча объявили тревогу после того, как радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили воздушную цель вблизи границы с Украиной.

Также сообщалось, что исполняющая обязанности министра иностранных дел Румынии Оана Цою утверждает, что её страна подверглась наибольшему на восточном фланге НАТО количеству вторжений дронов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния Война с РФ инциденты
Реклама: