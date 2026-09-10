ЗМІ: понад 100 євродепутатів закликали відновити дебати про фінансування України з росактивів

Понад 100 депутатів Європейського парламенту підписали лист із закликом відновити переговори щодо використання заморожених російських активів Росії для підтримки України.

Про це повідомляє видання Euronews, яке ознайомилося зі змістом листа, пише "Європейська правда".

У листі, підписаному 122 законодавцями Європарламенту, наголошується, що Росія повинна відшкодувати збитки, завдані її війною, тому її заморожені активи мають піти на фінансування України та її оборони.

Європарламентарі підтримали поновлені зусилля щодо розблокування заморожених активів РФ, розпочаті наприкінці серпня чотирма країнами ЄС – Швецією, Нідерландами, Іспанією та Польщею.

Раніше цього року ЄС остаточно схвалив виділення Україні кредиту на підтримку у розмірі 90 мільярдів євро. Однак депутати Європарламенту попереджають, що цього буде недостатньо, оскільки оціночна вартість руйнувань, спричинених Росією, вже перевищує 600 мільярдів євро.

Лист адресовано президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, головній дипломатці ЄС Каї Каллас, комісару з питань економіки Валдісу Домбровскісу, президенту Європейської ради Антоніу Кошті та Міхолу Мартіну, прем'єр-міністру Ірландії, яка головує в Раді ЄС.

Підписанти закликають Єврокомісію запропонувати нову пропозицію, щоб подолати заперечення, висловлені деякими державами-членами, зокрема Бельгією, яка з самого початку виступала проти цього плану.

У листі пропонується перевести активи до нового інструменту ЄС, який би взяв на себе юридичні зобов'язання перед Центральним банком Росії. Це забезпечить фінансову підтримку Україні, водночас зберігаючи економічний тиск на Москву, додають депутати.

"Росія повинна нести фінансові наслідки своєї агресивної війни", – йдеться в листі.

Як повідомляла "Європейська правда", у Європі з’явилась нова ідея з приводу того, як все ж використати заморожені російські активи для підтримки України, знявши побоювання Бельгії, яка бачить у цьому кроці юридичні ризики для себе.

Детально про повернення до дискусії про використання росактивів – у статті Російські гроші ставлять на розморозку. Чи отримає Україна активи РФ та що пропонує Брюссель