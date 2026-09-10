СМИ: более 100 евродепутатов призвали возобновить дебаты о финансировании Украины за счет росактивов

Более 100 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом сообщает издание Euronews, ознакомившееся с содержанием письма, пишет "Европейская правда".

В письме, подписанном 122 законодателями Европарламента, подчеркивается, что Россия должна возместить ущерб, нанесенный ее войной, поэтому ее замороженные активы должны пойти на финансирование Украины и ее обороны.

Евродепутаты поддержали возобновленные усилия по разблокированию замороженных активов РФ, начатые в конце августа четырьмя странами ЕС – Швецией, Нидерландами, Испанией и Польшей.

Ранее в этом году ЕС окончательно одобрил выделение Украине кредита на поддержку в размере 90 миллиардов евро. Однако депутаты Европарламента предупреждают, что этого будет недостаточно, поскольку оценочная стоимость разрушений, причиненных Россией, уже превышает 600 миллиардов евро.

Письмо адресовано президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, верховной дипломату ЕС Кае Каллас, комиссару по вопросам экономики Валдису Домбровскису, президенту Европейского совета Антониу Кошти и Михолу Мартину, премьер-министру Ирландии, председательствующей в Совете ЕС.

Подписавшие письмо призывают Еврокомиссию выступить с новым предложением, чтобы преодолеть возражения, высказанные некоторыми государствами-членами, в частности Бельгией, которая с самого начала выступала против этого плана.

В письме предлагается перевести активы в новый инструмент ЕС, который взял бы на себя юридические обязательства перед Центральным банком России. Это обеспечит финансовую поддержку Украине, одновременно сохраняя экономическое давление на Москву, добавляют депутаты.

"Россия должна нести финансовые последствия своей агрессивной войны", – говорится в письме.

Как сообщала "Европейская правда", в Европе появилась новая идея о том, как все жеиспользовать замороженные российские активы для поддержки Украины, развеяв опасения Бельгии, которая видит в этом шаге юридические риски для себя.

Подробнее о возобновлении дискуссии об использовании российских активов – в статье Российские деньги ставят на размораживание. Получит ли Украина активы РФ и что предлагает Брюссель