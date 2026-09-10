У Польщі розкрили деталі пакета допомоги Україні на 50 млн євро

В уряді Польщі підтвердили, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні на 50 млн євро, який, серед іншого, включатиме засоби протиповітряної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, його цитує PAP.

Рішення про передачу Україні нової партії допомоги було ухвалене під час засідання у форматі "Рамштайн" 8 вересня.

Міністр оборони Польщі оголосив, що новий пакет включатиме, серед іншого, виведене з експлуатації обладнання. Він додав, що безпека Польщі завжди є межею будь-якої наданої допомоги.

"Ми продовжуємо те, що розпочали у 2022 році – і наші попередники, і ми. Ми передаємо те, що можливо, те, що кажуть збройні сили: так, ми, наприклад, не будемо цього використовувати, тобто обладнання, що виходить з експлуатації, або те, що є найнеобхіднішим, – сказав Косіняк-Камиш.

"Ми готуємо найнеобхіднішу допомогу та те обладнання, що виходить з експлуатації або вичерпує свій ресурс, яке вже не використовувалося б у Польщі, але може бути з користю використане в Україні", – роз’яснив він.

Міністр не розкрив, яке саме обладнання передадуть Україні.

Як повідомлялося, за підсумками 36-го засідання в форматі "Рамштайн" партнери оголосили про нові внески для посилення України на полі бою.

Німеччина на "Рамштайні" 8 вересня оголосила про передачу Україні ракет PAC-2 з арсеналів Бундесверу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про початок реалізації проєкту "Купол над містом" (City Dome), який має за мету створення щита для захисту українських міст від атак російських ракет та дронів.