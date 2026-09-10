В Польше раскрыли детали пакета помощи Украине на 50 млн евро

В правительстве Польши подтвердили, что страна готовит новый пакет военной помощи Украине на 50 млн евро, который, среди прочего, будет включать средства противовоздушной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует PAP.

Решение о передаче Украине новой партии помощи было принято во время заседания в формате "Рамштайн" 8 сентября.

Министр обороны Польши объявил, что новый пакет будет включать, среди прочего, снятое с эксплуатации оборудование. Он добавил, что безопасность Польши всегда является пределом любой оказываемой помощи.

"Мы продолжаем то, что начали в 2022 году – и наши предшественники, и мы. Мы передаем то, что возможно, то, что говорят вооружённые силы: да, мы, например, не будем этого использовать, то есть оборудование, выходящее из эксплуатации, или то, что является самым необходимым, – сказал Косиняк-Камыш.

"Мы готовим самую необходимую помощь и то оборудование, которое выходит из эксплуатации или исчерпывает свой ресурс, которое уже не использовалось бы в Польше, но может быть с пользой использовано в Украине", – пояснил он.

Министр не раскрыл, какое именно оборудование передадут Украине.

Как сообщалось, по итогам 36-го заседания в формате "Рамштайн" партнеры объявили о новых вкладах для укрепления Украины на поле боя.

Германия на "Рамштайне" 8 сентября объявила о передаче Украине ракет PAC-2 из арсеналов Бундесвера.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о начале реализации проекта "Купол над городом" (City Dome), цель которого – создание щита для защиты украинских городов от атак российских ракет и дронов.