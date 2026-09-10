Карні розповів, як Канада підтримуватиме Україну напередодні зими

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні анонсував нові заходи для енергетичної підтримки України, які допоможуть їй пройти зиму.

Про це він сказав на пресконференції з українським президентом, який прибув з візитом до Калгарі, повідомляє "Європейська правда".

Карні анонсував, що Канада зробить внесок у Фонд енергетичної безпеки України. Кошти підуть для відновлення енергетичної інфраструктури та підвищення можливостей зберігання енергоносіїв і забезпечення електропостачання лікарень.

Крім того, Канада надасть гарантії за кредитами на закупівлю газу на суму понад 430 мільйонів доларів.

"Ми також будемо тісніше співпрацювати у сфері енергетики та критично важливих корисних копалин, щоб забезпечити надійність ланцюгів постачання", – додав Карні.

Також прем’єр-міністр Канади заявив, що країна виділить 350 млн канадських доларів (253 млн доларів США) на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство, яка передбачає намір двох країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства.