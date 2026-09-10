Карни рассказал, как Канада будет поддерживать Украину в преддверии зимы

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о новых мерах по оказанию энергетической поддержки Украине, которые помогут ей пережить зиму.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины, прибывшим с визитом в Калгари, сообщает "Европейская правда".

Карни объявил, что Канада внесет взнос в Фонд энергетической безопасности Украины. Средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры, расширение возможностей хранения энергоносителей и обеспечение электроснабжения больниц.

Кроме того, Канада предоставит гарантии по кредитам на закупку газа на сумму более 430 миллионов долларов.

"Мы также будем теснее сотрудничать в сфере энергетики и критически важных полезных ископаемых, чтобы обеспечить надежность цепочек поставок", – добавил Карни.

Также премьер-министр Канады заявил, что страна выделит 350 млн канадских долларов (253 млн долларов США) на закупку ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, которая предусматривает намерение двух стран поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.