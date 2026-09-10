Зеленський анонсував підписання Drone Deal з Канадою

Україна розраховує підписати так звану угоду Drone Deal з Канадою на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку наприкінці вересня.

Як пише "Європейська правда", про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єром Канади Марком Карні.

Український президент повідомив, що у четвер країни зробили перший крок до підписання Drone Deal, яку Київ очікує укласти цього місяця.

"Ми підписали першу частину, і наші команди повідомили, що за 90 днів ми зможемо укласти Drone Deal. Марк запитав: "А чи можна це зробити за 9 днів?", і команди одразу відповіли: "Так, звичайно, чудова пропозиція", і саме тому я вважаю, що нам потрібно проводити зустрічі там, де ми зможемо досягти ще більших результатів", – розповів Зеленський.

Президент зазначив, що під час його візиту до Канади 10 вересня країни підписали документ про початок спільного виробництва дронів. Канадський прем’єр, своєю чергою, оголосив, що його країна нарощуватиме виробництво безпілотників і третину продукції передаватиме Україні.

"30% цих дронів негайно надійдуть до України – нашим людям, нашим солдатам, які мають насамперед рятувати наших дітей та наші сім’ї, і це дуже важливо", – зазначив Зеленський.

"Я сподіваюсь, що в Нью-Йорку ми зможемо вийти на таку велику угоду між нашими країнами", – додав він.

На зустрічі з українським президентом прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна виділить 350 млн канадських доларів (253 млн доларів США) на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України та анонсував постачання дронів.

У четвер президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство, яка передбачає намір двох країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства.