Зеленский анонсировал подписание Drone Deal с Канадой

Украина рассчитывает подписать так называемое соглашение Drone Deal с Канадой в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Украинский президент сообщил, что в четверг страны сделали первый шаг к подписанию Drone Deal, которое Киев надеется заключить в этом месяце.

"Мы подписали первую часть, и наши команды сообщили, что через 90 дней мы сможем заключить Drone Deal. Марк спросил: "А можно ли это сделать за 9 дней?", и команды сразу ответили: "Да, конечно, отличное предложение", и именно поэтому я считаю, что нам нужно проводить встречи там, где мы сможем достичь еще больших результатов", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что во время его визита в Канаду 10 сентября страны подписали документ о начале совместного производства дронов. Канадский премьер, в свою очередь, объявил, что его страна будет наращивать производство беспилотников и треть продукции будет передавать Украине.

"30% этих дронов немедленно поступят в Украину – нашим людям, нашим солдатам, которые должны прежде всего спасать наших детей и наши семьи, и это очень важно", – отметил Зеленский.

"Я надеюсь, что в Нью-Йорке мы сможем заключить такое крупное соглашение между нашими странами", – добавил он.

На встрече с украинским президентом премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна выделит 350 млн канадских долларов (253 млн долларов США) на закупку ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны Украины и анонсировал поставки дронов.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, которая предусматривает намерение двух стран поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.