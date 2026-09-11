Каллас: ЄС дешевше зберегти спільну дипломатичну службу, ніж послабити

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас і нова генеральна секретарка Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) Кайса Оллонгрен розпочали кампанію за збереження окремої дипломатичної служби ЄС, переконуючи уряди 27 країн-членів, що її послаблення не принесе очікуваної економії.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Каллас та Оллонгрен повідомили співробітникам, що звертатимуться з цією справою безпосередньо до урядів країн-членів. Оллонгрен уже розпочала тур по столицях, щоб довести: збереження Європейської служби зовнішніх справ буде дешевшим і раціональнішим, ніж її ослаблення.

Їхній аргумент полягає в тому, що потужна спільна мережа зі 145 представництв ЄС дозволяє блоку діяти колективно, уникаючи при цьому непотрібного дублювання зусиль між 27 національними дипломатичними службами, що значно відрізняються за розмірами та традиціями.

"З огляду на те, що всі країни-члени перебувають у скрутному бюджетному становищі, вони насправді хочуть переконатися, що дублювання не відбувається", – зазначила Каллас.

Головна дипломатка ЄС протягом останніх місяців протистояла очолюваному Німеччиною плану включення Європейської служби зовнішніх справ, зі штатом в 5 000 працівників, до складу Європейської комісії.

Якщо національні уряди прагнуть економії, стверджувала Каллас, то переговори щодо наступного довгострокового бюджету ЄС повинні підкріпити, а не послабити її аргументи на користь збереження служби.

Каллас та Оллонгрен також позиціонували збереження Європейської служби зовнішніх справ як більш економний варіант для Європи, яка стикається з розривом трансатлантичних відносин, тиском з боку США та Китаю, а також – із загрозою з боку Росії.

Нагадаємо, Франція та Німеччина виступили за масштабну реформу Європейської служби зовнішніх справ, зокрема за передання частини її функцій та співробітників до Європейської комісії. Прихильники змін аргументують їх необхідністю усунути дублювання між інституціями ЄС та скоротити витрати.

Кая Каллас у свою чергу розпочала боротьбу проти реформи її структури, намагаючись відмовити від ідеї уряди країн-членів ЄС.