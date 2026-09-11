Каллас: ЕС выгоднее сохранить общую дипломатическую службу, чем ослабить её

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и новый генеральный секретарь Европейской службы внешних дел (EEAS) Кайса Оллонгрен начали кампанию за сохранение отдельной дипломатической службы ЕС, убеждая правительства 27 стран-членов в том, что её ослабление не принесёт ожидаемой экономии.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Каллас и Оллонгрен сообщили сотрудникам, что будут обращаться по этому вопросу непосредственно к правительствам стран-членов. Оллонгрен уже начала тур по столицам, чтобы доказать: сохранение Европейской службы внешних дел будет дешевле и рациональнее, чем её ослабление.

Их аргумент заключается в том, что мощная совместная сеть из 145 представительств ЕС позволяет блоку действовать коллективно, избегая при этом ненужного дублирования усилий между 27 национальными дипломатическими службами, которые значительно различаются по размерам и традициям.

"Учитывая, что все страны-члены находятся в сложной бюджетной ситуации, они на самом деле хотят убедиться, что дублирования не происходит", – отметила Каллас.

Главная дипломатка ЕС в течение последних месяцев противостояла возглавляемому Германией плану включения Европейской службы внешних дел, со штатом в 5 000 сотрудников, в состав Европейской комиссии.

Если национальные правительства стремятся к экономии, утверждала Каллас, то переговоры по следующему долгосрочному бюджету ЕС должны подкрепить, а не ослабить ее аргументы в пользу сохранения службы.

Каллас и Оллонгрен также позиционировали сохранение Европейской службы внешних дел как более экономичный вариант для Европы, которая сталкивается с разрывом трансатлантических отношений, давлением со стороны США и Китая, а также – с угрозой со стороны России.

Напомним, Франция и Германия выступили за масштабную реформу Европейской службы внешних дел, в частности за передачу части её функций и сотрудников в Европейскую комиссию. Сторонники изменений аргументируют их необходимостью устранить дублирование между институтами ЕС и сократить расходы.

Кая Каллас, в свою очередь, начала борьбу против реформы её структуры, пытаясь отговорить правительства стран-членов ЕС от этой идеи.