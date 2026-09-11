У Німеччині й Франції остерігаються втручання російської армії ботів у вибори

Росія становить загрозу для майбутніх виборів у найбільших демократичних державах Європи, і соціальні мережі повинні посилити боротьбу з московськими мережами ботів, попередив керівник шведського агентства з протидії дезінформації.

Про це виданню Politico повідомив гендиректор Шведського агентства психологічної оборони Магнус Хьорт, пише "Європейська правда".

За словами Хьорта, головна мета Кремля – змусити виборців засумніватися в тому, чи варто їхнім політикам і надалі надсилати гроші та зброю до Києва, поширюючи фейкові історії про корупцію в Україні та інші зловживання.

Хьорт та його команда не вважають, що Москва націлена на загальні вибори у Швеції – частково тому, що країна в основному об’єднана навколо політики підтримки України.

Натомість, за його словами, Росія націлена на більш впливові країни, де незабаром відбудуться вибори. Зокрема, йдеться про вибори у федеральних землях Німеччини та президентська кампанія у Франції, де ультраправі партії, які вважаються більш прихильними до Москви, мають шанси здобути перемогу.

"Наша оцінка полягає в тому, що Росія надає пріоритет іншим виборам, іншим країнам, більшим країнам Європи, – сказав Хьорт. – У Німеччині незабаром відбудуться вибори на регіональному та місцевому рівнях. А наступного року у Франції відбудуться президентські вибори.

Хьорт заявив, що одна державна структура, назву якої публічно не називали, була відповідальною за мережу ботів із 1200 акаунтів у X, спрямовану проти Швеції та інших країн з метою розколу суспільства. Загалом у 2025 та 2026 роках мережа опублікувала 50 000 дописів та коментарів, у яких навмисно поширювалися погляди, що розколюють суспільство.

Раніше італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні висловлював занепокоєння, що Росія може втрутитися в парламентські вибори в Італії, які заплановані на 2027 рік.

Нагадаємо, у неділю, 13 вересня, у Швеції пройдуть загальні вибори. Однозначним лідером рейтингів є соціал-демократи на чолі з експрем’єркою Магдаленою Андерссон. Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Вибори у друзів України: чи можлива зміна влади у Швеції та як це вплине на підтримку ЗСУ