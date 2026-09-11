В Германии и Франции опасаются вмешательства "российской армии ботов" в выборы

Россия представляет угрозу для предстоящих выборов в крупнейших демократических государствах Европы, и социальные сети должны усилить борьбу с московскими сетями ботов, предупредил глава шведского агентства по противодействию дезинформации.

Об этом изданию Politico сообщил генеральный директор Шведского агентства психологической обороны Магнус Хьорт, пишет "Европейская правда".

По словам Хьорта, главная цель Кремля – заставить избирателей усомниться в том, стоит ли их политикам и дальше посылать деньги и оружие в Киев, распространяя фейковые истории о коррупции в Украине и других злоупотреблениях.

Хьорт и его команда не считают, что Москва нацелена на всеобщие выборы в Швеции – отчасти потому, что страна в основном объединена вокруг политики поддержки Украины.

Вместо этого, по его словам, Россия нацелена на более влиятельные страны, где вскоре состоятся выборы. В частности, речь идет о выборах в федеральных землях Германии и президентской кампании во Франции, где ультраправые партии, считающиеся более лояльными к Москве, имеют шансы одержать победу.

"Наша оценка заключается в том, что Россия уделяет приоритетное внимание другим выборам, другим странам, более крупным странам Европы, – сказал Хьорт. – В Германии в ближайшее время состоятся выборы на региональном и местном уровнях. А в следующем году во Франции пройдут президентские выборы.

Хьорт заявил, что одна государственная структура, название которой публично не называлось, отвечала за сеть ботов из 1200 аккаунтов в X, направленную против Швеции и других стран с целью раскола общества. Всего в 2025 и 2026 годах сеть опубликовала 50 000 постов и комментариев, в которых намеренно распространялись взгляды, раскалывающие общество.

Ранее итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни выражал обеспокоенность тем, что Россия может вмешаться в парламентские выборы в Италии, запланированные на 2027 год.

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Швеции пройдут всеобщие выборы. Однозначным лидером рейтингов являются социал-демократы во главе с экс-премьером Магдаленой Андерссон. Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Выборы у друзей Украины: возможна ли смена власти в Швеции и как это повлияет на поддержку ВСУ