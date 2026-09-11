У Молдові втрапив у ДТП мікроавтобус з 20 пасажирами, є постраждалі

У Глодянському районі Молдови вранці 11 вересня мікроавтобус марки Mercedes потрапив у ДТП.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Як повідомили в поліції, під час інциденту в мікроавтобусі перебувало 20 пасажирів, що перевищує його місткість. У результаті постраждало п’ятеро осіб.

За даними поліції, аварія сталася на трасі R-15, неподалік від села Стирча – водій не впорався з керуванням, і мікроавтобус з’їхав з дороги. Чотирьох постраждалих доставили до місцевої лікарні, ще одна людина отримала медичну допомогу на місці.

Водія перевірили на алкоголь і з’ясували, що він був тверезий. Поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, на сході Нідерландів 24 серпня сталася аварія за участю автобуса, який перевозив учнів середньої школи з Німеччини.

Перед цим сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.