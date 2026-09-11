В Молдове попал в ДТП микроавтобус с 20 пассажирами, есть пострадавшие

В Глодянском районе Молдовы утром 11 сентября микроавтобус марки Mercedes попал в ДТП.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Как сообщили в полиции, во время инцидента в микроавтобусе находилось 20 пассажиров, что превышает его вместимость. В результате пострадали пять человек.

По данным полиции, авария произошла на трассе R-15, недалеко от села Стирча – водитель не справился с управлением, и микроавтобус съехал с дороги. Четыре пострадавших доставили в местную больницу, ещё одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.

Водителя проверили на алкоголь и выяснили, что он был трезв. Полиция проводит расследование.

Напомним, на востоке Нидерландов 24 августа произошла авария с участием автобуса, перевозившего учеников средней школы из Германии.

До этого семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе главной дороги, столкнулось с полицейской машиной.