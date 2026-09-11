По всей Польше парализовано движение поездов из-за забастовки

Общенациональная забастовка машинистов в Польше привела к замедлению движения на железнодорожных путях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Протест, объявленный Профсоюзом машинистов железной дороги, продлится до 12:00 пятницы, 11 сентября.

До этого времени по всей Польше запланировано отправление 3 тысяч поездов. Поезда, проезжая через железнодорожные переезды, должны снизить скорость до 20 км/ч. А это уже сейчас вызывает значительные затруднения на железной дороге.

Наибольшие задержки уже превышают три часа, в нескольких поездах – не менее часа, а в нескольких десятках – более получаса.

Всего сообщается о 246 поездах, которые имеют задержки или не вышли на маршрут – однако не во всех случаях причиной является протест.

Об общей забастовке машинистов в Польше сообщали накануне. Машинисты требуют повышения безопасности на переездах в Сокольниках Сухих в Мазовецком воеводстве.

Поводом для акции протеста стала авария, произошедшая в среду около 11:30 на железнодорожном переезде в Сокольниках Сухих. Согласно предварительным выводам следователей, водитель грузовика выехал на пути, несмотря на световой сигнал, запрещавший въезд. Он столкнулся с поездом "Интерсити", следовавшим по маршруту Люблин – Щецин.

В результате аварии сошли с рельсов локомотив и два первых вагона поезда. В поезде находилось не менее 114 человек, в том числе трое членов экипажа.

Восемь пострадавших доставили в больницы, одна пассажирка скончалась, четверо находились в тяжелом состоянии.