У Польщі попередили про затримки потягів через страйк машиністів

У п'ятницю у Польщі відбудеться страйк машиністів, який полягатиме у зниженні швидкості перед залізничними переїздами, через це попереджають про затримки потягів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Про затримки поїздів по всій країні у п’ятницю попереджає Профспілка машиністів, яка організовує загальнонаціональну акцію протесту. Потяги перед залізничними переїздами мають знижувати швидкість до 20 км/год.

Машиністи вимагають підвищення безпеки на переїздах після смертельної аварії в Сокольниках Сухих у Мазовецькому воєводстві.

Як попереджає голова Профспілки машиністів Лешек Ментек, затримки торкнуться всіх поїздів – від регіональних до міжміських.

"Усі потяги будуть рухатися повільніше, оскільки всі вони керуються машиністами", – підкреслив Ментек.

"Ймовірно, завтра будуть затримки поїздів, можливо, навіть значні. Однак ми вважаємо, що краще, щоб ці затримки тривали один день, ніж щоб на польських коліях ще гинули люди", – додав голова профспілки.

Машиністи знизять швидкість одразу після півночі, і їхня акція триватиме двадцять чотири години. Вони вимагають якнайшвидшого проведення переговорів із Міністерством інфраструктури.

Аварія, яка стала приводом для цієї акції протесту, сталася в середу близько 11:30 на залізничному переїзді в Сокольниках Сухих неподалік від національної дороги № 12 у Мазовії. Згідно з попередніми висновками слідчих, водій вантажівки виїхав на колії, незважаючи на світловий сигнал, що забороняв в’їзд. Він зіткнувся з поїздом "Інтерсіті", що прямував за маршрутом Люблін – Щецин.

В результаті аварії зійшли з рейок локомотив та два перші вагони поїзда. У поїзді перебувало щонайменше 114 осіб, у тому числі троє членів екіпажу.

Вісім осіб було доставлено до лікарень у Радомі та Кельцях. У лікарні померла одна з пасажирок. Чотири особи, у тому числі водій та машиніст, перебувають у важкому стані.

Прем'єр Дональд Туск пообіцяв посилити покарання за проїзд на заборонний сигнал на залізничних переїздах, міністр інфраструктури повідомив про підготовку відповідного проєкту постанови.