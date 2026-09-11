У Фінляндії попереджають про дефіцит електроенергії через угоду з Google

Фінляндія ​повинна запровадити національну систему ліцензування для центрів обробки даних, щоб запобігти ризику ‌дефіциту електроенергії та стрімкого зростання цін на енергоносії, заявили опозиційні партії після оголошення компанією Google про нові великі інвестиції в країну.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Компанія Google заявила в середу, 9 вересня, що протягом наступних двох років витратить щонайменше 13 млрд євро на інфраструктуру штучного інтелекту у Фінляндії. Це її найбільша інвестиція в Європі, що включає угоду про постачання атомної електроенергії.

Хоча у Фінляндії підтримують цю ініціативу, країна повинна забезпечити достатню кількість електроенергії та пропускну здатність мереж для їхнього живлення, кажуть в опозиції.

"Особливо важливо, щоб доступність електроенергії розглядалася також як більш широке питання внутрішньої безпеки, щоб люди мали достатньо енергії і щоб її ціна була на рівні, який вони можуть собі дозволити", – сказала депутатка від соціал-демократичної партії Нііна Мальм.

Зокрема, угода з Google передбачала 22-річний договір на закупівлю до 50% виробленої енергії фінської атомної електростанції Loviisa, що допоможе продовжити очікуваний термін експлуатації станції до 2050 року замість попередньої дати закриття у 2030 році.

Раніше в агентстві повідомляли, що Фінляндія стала "магнітом" для будівництва центрів обробки даних, оскільки такі компанії, як Microsoft і Google, прагнуть скоротити витрати на енергію. Також інвесторів приваблює холодний клімат країни, дешева та низьковуглецева електроенергія, а також сприятливе для бізнесу регуляторне середовище у рамках Європейського Союзу.

Зокрема, у квітні 2026 року TikTok повідомив, що побудує другий центр обробки даних у Фінляндії.

Нагадаємо, у липні 2026 року Європейська комісія наклала на Google штрафи на загальну суму 890 млн євро за порушення вимог Закону про цифрові ринки.