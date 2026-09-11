В Финляндии предупреждают о дефиците электроэнергии из-за соглашения с Google

Финляндия должна ввести национальную систему лицензирования для центров обработки данных, чтобы предотвратить риск дефицита электроэнергии и стремительного роста цен на энергоносители, заявили оппозиционные партии после объявления компанией Google о новых крупных инвестициях в страну.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Компания Google заявила в среду, 9 сентября, что в течение следующих двух лет потратит не менее 13 млрд евро на инфраструктуру искусственного интеллекта в Финляндии. Это её крупнейшая инвестиция в Европе, включающая соглашение о поставках атомной электроэнергии.

Хотя в Финляндии поддерживают эту инициативу, страна должна обеспечить достаточное количество электроэнергии и пропускную способность сетей для их питания, заявляют в оппозиции.

"Особенно важно, чтобы доступность электроэнергии рассматривалась также как более широкий вопрос внутренней безопасности, чтобы у людей было достаточно энергии и чтобы её цена была на уровне, который они могут себе позволить", – сказала депутат от социал-демократической партии Ниина Мальм.

В частности, соглашение с Google предусматривало 22-летний договор на закупку до 50% производимой энергии финской атомной электростанции Loviisa, что поможет продлить ожидаемый срок эксплуатации станции до 2050 года вместо прежней даты закрытия в 2030 году.

Ранее в агентстве сообщали, что Финляндия стала "магнитом" для строительства центров обработки данных, поскольку такие компании, как Microsoft и Google, стремятся сократить расходы на энергию. Также инвесторов привлекает холодный климат страны, дешевая и низкоуглеродная электроэнергия, а также благоприятная для бизнеса регуляторная среда в рамках Европейского Союза.

В частности, в апреле 2026 года TikTok сообщил, что построит второй центр обработки данных в Финляндии.

Напомним, в июле 2026 года Европейская комиссия наложила на Google штрафы на общую сумму 890 млн евро за нарушение требований Закона о цифровых рынках.