До Києва прибув глава МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у п’ятницю, 11 вересня, прибув до Києва.

Про це він повідомив на своєму акаунті в Х, інформує "Європейська правда".

Глава МЗС Естонії виклав відео, де він прибуває на київський вокзал поїздом "Укрзалізниці".

"Починаємо день у хороброму й непохитному Києві. Завжди приємно повернутися", – написав Тсакхна.

Starting the day in brave and steadfast Kyiv. 🇺🇦



Always good to be back. pic.twitter.com/X2Eg85uEuQ – Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 11, 2026

Раніше в Х Тсахкна засудив атаки Росії по українських містах. А також заявив, що НАТО готове до російських провокацій у країнах-членах Альянсу.

"На кожен із цих ворожих актів буде надано точну та скоординовану відповідь. Члени НАТО незмінно відстоюють кожен дюйм території Альянсу. Наша система стримування залишається неушкодженою, переконливою та постійно підкріплюється колективною рішучістю", – написав очільник естонського МЗС.

Раніше про свій приїзд до Києва 11 вересня повідомив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що подасть у відставку на тлі виявлених аудитом проблем довкола закупівлі снарядів для України.