В Киев прибыл глава МИД Эстонии
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в пятницу, 11 сентября, прибыл в Киев.
Об этом он сообщил в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".
Глава МИД Эстонии опубликовал видео, на котором он прибывает на киевский вокзал на поезде "Укрзалізниці".
"Начинаем день в храбром и непоколебимом Киеве. Всегда приятно вернуться", – написал Тсахкна.
Starting the day in brave and steadfast Kyiv. 🇺🇦– Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 11, 2026
Always good to be back. pic.twitter.com/X2Eg85uEuQ
Ранее в X Тсахкна осудил атаки России по украинским городам. А также заявил, что НАТО готово к российским провокациям в странах-членах Альянса.
"На каждый из этих враждебных актов будет дан точный и скоординированный ответ. Члены НАТО неизменно отстаивают каждый дюйм территории Альянса. Наша система сдерживания остается неповрежденной, убедительной и постоянно подкрепляется коллективной решимостью", – написал глава эстонского МИД.
Ранее о своём приезде в Киев 11 сентября сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку на фоне выявленных в ходе аудита проблем, связанных с закупкой снарядов для Украины.