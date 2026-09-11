В Киев прибыл глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в пятницу, 11 сентября, прибыл в Киев.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Эстонии опубликовал видео, на котором он прибывает на киевский вокзал на поезде "Укрзалізниці".

"Начинаем день в храбром и непоколебимом Киеве. Всегда приятно вернуться", – написал Тсахкна.

Starting the day in brave and steadfast Kyiv. 🇺🇦



Always good to be back. pic.twitter.com/X2Eg85uEuQ – Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 11, 2026

Ранее в X Тсахкна осудил атаки России по украинским городам. А также заявил, что НАТО готово к российским провокациям в странах-членах Альянса.

"На каждый из этих враждебных актов будет дан точный и скоординированный ответ. Члены НАТО неизменно отстаивают каждый дюйм территории Альянса. Наша система сдерживания остается неповрежденной, убедительной и постоянно подкрепляется коллективной решимостью", – написал глава эстонского МИД.

Ранее о своём приезде в Киев 11 сентября сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку на фоне выявленных в ходе аудита проблем, связанных с закупкой снарядов для Украины.