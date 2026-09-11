Українського хакера засудили у Швейцарії за атаки з використанням програм-вимагачів

Український ІТ-фахівець був засуджений у Цюриху до 12 років і дев'яти місяців позбавлення волі та отримав заборону на в'їзд до Швейцарії строком на десять років за свою участь в атаках з використанням програм-вимагачів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

У своєму рішенні, винесеному в четвер, Цюрихський окружний суд пішов далі, ніж сторона обвинувачення, яка вимагала для 52-річного ІТ-фахівця дванадцятирічного тюремного ув’язнення. Чоловік, який проживав у кантоні Базель-Ланд, перебував під попереднім арештом з жовтня 2021 року.

Суд встановив, що обвинувачений відіграв ключову роль у кібератаках на такі компанії, як Stadler Rail, Meier Tobler та Crealogix, з метою вимагання викупу. Його вважають головним розробником шкідливих програм Lockergoga, Megacortex та Nefilim, які використовувалися для шифрування даних компаній, що стали жертвами атак.

Під час атаки на Stadler Rail підсудний викрав близько 500 гігабайтів конфіденційних даних і погрожував опублікувати їх в Інтернеті. Stadler Rail відмовився сплатити вимаганий викуп. Інші компанії, однак, погодилися. Загалом збитки оцінюються в 100 млн швейцарських франків (123 млн доларів).

Суддя зазначив, що українець не був організатором цих операцій, а лише розробив шкідливе програмне забезпечення та передав його організаторам, особи яких залишаються невідомими. Ці особи потім обрали ціллю компанії у Швейцарії та за кордоном і координували спроби вимагання.

Обвинувачений послідовно заперечував, що знав про злочинне використання свого програмного забезпечення. Він стверджував, що просто працював консультантом для невідомого клієнта в галузі ІТ-безпеки, саме тому у нього вдома й були знайдені вихідні коди. Однак суд не повірив йому, оскільки серед його даних також були виявлені повідомлення з вимогами викупу.

Вирок не є остаточним і може бути оскаржений.

Раніше у Франції повідомили про кібератаку на платформу одного з міністерств.

Неофіційно повідомляють, що хакери вимагають у Берліна викуп після кібератаки на урядові відомства.