Украинского хакера осудили в Швейцарии за атаки с использованием программ-вымогателей

Украинский IT-специалист был приговорен в Цюрихе к 12 годам и девяти месяцам лишения свободы и получил запрет на въезд в Швейцарию сроком на десять лет за участие в атаках с использованием программ-вымогателей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

В своём решении, вынесенном в четверг, Цюрихский окружной суд пошёл дальше, чем сторона обвинения, которая требовала для 52-летнего IT-специалиста двенадцатилетнего тюремного заключения. Мужчина, проживавший в кантоне Базель-Ланд, находился под предварительным арестом с октября 2021 года.

Суд установил, что обвиняемый сыграл ключевую роль в кибератаках на такие компании, как Stadler Rail, Meier Tobler и Crealogix, с целью вымогательства выкупа. Его считают главным разработчиком вредоносных программ Lockergoga, Megacortex и Nefilim, которые использовались для шифрования данных компаний, ставших жертвами атак.

Во время атаки на Stadler Rail подсудимый похитил около 500 гигабайт конфиденциальных данных и угрожал опубликовать их в интернете. Stadler Rail отказалась выплатить требуемый выкуп. Другие компании, однако, согласились. В целом ущерб оценивается в 100 млн швейцарских франков (123 млн долларов).

Судья отметил, что украинец не был организатором этих операций, а лишь разработал вредоносное программное обеспечение и передал его организаторам, личности которых остаются неизвестными. Эти лица затем выбрали в качестве цели компании в Швейцарии и за рубежом и координировали попытки вымогательства.

Обвиняемый последовательно отрицал, что знал о преступном использовании своего программного обеспечения. Он утверждал, что просто работал консультантом для неизвестного клиента в сфере IT-безопасности, именно поэтому у него дома и были найдены исходные коды. Однако суд ему не поверил, поскольку среди его данных также были обнаружены сообщения с требованиями выкупа.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован.

Ранее во Франции сообщили о кибератаке на платформу одного из министерств.

Неофициально сообщается, что хакеры требуют у Берлина выкуп после кибератаки на правительственные ведомства.