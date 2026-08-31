У Франції повідомили про кібератаку на платформу одного з міністерств

Вебсайт Zéro logement vacant, який підпорядковується Міністерству міського розвитку та житлового господарства Франції, зазнав масштабної кібератаки; відповідальність на себе взяла група, яка вже атакувала урядові сервіси країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Хакерська група ZeroBytes, що стоїть за масштабною кібератакою на дані податкової служби, про яку стало відомо в середині серпня, взяла на себе відповідальність за викрадення мільйонів записів із сайту Zéro logement vacant.

Ця платформа, що підпорядковується Міністерству міського розвитку та житлового господарства, була недоступна у неділю, 30 серпня, після того, як хакери заявили про здійснення масштабної кібератаки на дані вебсайту. У Міністерстві поки не коментують інцидент.

Zéro logement vacant – це державний цифровий сервіс, покликаний допомагати місцевим органам влади повертати порожнє житло на ринок.

Хакери стверджують, що викрали майже 149 мільйонів необроблених записів з платформи, що дало їм доступ до даних власників та користувачів, хоча файли можуть містити дублікати.

Викрадені дані можуть містити імена та прізвища, дати народження, поштові адреси та різні ідентифікатори, пов’язані з власниками або об’єктами нерухомості, зареєстрованими на Zéro logement vacant.

За даними Генерального директорату державних фінансів (DGFiP), крадіжка даних податкової служби наприкінці червня та наприкінці липня, про причетність до якої заявила ZeroBytes, стосується щонайменше 678 000 осіб та фахівців.

Наприкінці червня стало відомо про кібератаку на Національний інститут статистики і економічних досліджень Франції (INSEE), яка призвела до витоку персональних даних 12 800 осіб чинних та колишніх працівників відомства.

У квітні Національне агентство з питань безпеки документів Франції (ANTS) зазнало масштабної кібератаки та викрадення даних. Підозрюваним у цій справі є 15-річний підліток.

На тлі кібератак на урядові сервіси прем’єр Себастьєн Лекорню закликав створити групу, здатну терміново втручатися у разі кібератак, спрямованих проти Франції.