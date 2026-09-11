В Германии хотят запретить бизнесам требовать от покупателей оплату только наличными

Магазины, рестораны и поставщики услуг в Германии в скором времени будут обязаны предлагать как минимум один способ цифрового расчета в дополнение к наличным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Федеральный министр финансов Ларс Клингбейль обнародовал основные положения по этому вопросу, которые в настоящее время согласовываются с другими министерствами. Введение новых правил запланировано на 2027 год.

"Мы хотим, чтобы предприятия предлагали цифровой способ оплаты везде, где товары и услуги оплачиваются непосредственно на месте", – говорится в положениях.

Как правило, предприятия должны иметь возможность самостоятельно решать, какие цифровые способы оплаты они будут предлагать.

Наличные деньги будут приниматься и в дальнейшем. Цель заключается в том, чтобы предоставить клиентам свободу выбора. Исключения из этого требования планируется предусмотреть для некоммерческих организаций, таких как любительские спортивные клубы или благотворительные организации. Кроме того, будет рассмотрена необходимость введения положений в отношении лиц, находящихся в затруднительном положении.

Министерство финансов намерено представить проект закона на рассмотрение правительства еще в этом году. Оно обосновывает эти планы, в частности, борьбой с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. Цифровые платежи будут документироваться, а значит, их будет легче отслеживать.

Эти планы вызывают критику со стороны розничных торговцев. "Законодательные требования абсолютно излишни; они лишь создают дополнительную бюрократию и неопределенность", – заявил Ульрих Биннебессель из Немецкой федерации розничной торговли (HDE).

Как сообщалось, право на использование банкнот и монет будет закреплено в конституции Швейцарии после того, как в марте на референдуме избиратели поддержали защиту использования наличных.

Напомним, в декабре парламент Словении официально принял поправку к конституции, которая предоставляет гражданам право использовать наличные для всех транзакций.