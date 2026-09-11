ЕС утвердил 6,1 млрд евро на дроны и ракеты PAC-3 для Украины и скоро перечислит 4,3 млрд

В пятницу, 11 сентября, Европейская комиссия приняла решение о предоставлении Украине 6,1 млрд евро в рамках кредита на общую сумму 90 млрд на закупку дронов и ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, и готовится выплатить следующий транш в размере 4,3 млрд евро.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Еврокомиссия профинансирует закупку дронов и ракет-перехватчиков PAC-3 для Украины на сумму 6,1 млрд евро.

"Сегодня Комиссия официально одобрила выделение 6,1 млрд евро на дроны и ракеты для противовоздушной обороны Украины в рамках займа в поддержку Украины", – заявил Кубилюс.

Он сообщил, что "это решение официально позволяет Украине закупать ракеты PAC-3 для систем Patriot".

"Финансируемый в рамках займов в поддержку Украины пакет включает пять отступлений от стандартных условий приемлемости (derogations). Три – для беспилотников и компонентов украинского производства, превышающих пороговые значения стоимости, и два – для оборудования американского производства, в частности ракет PAC-3", – рассказал еврокомиссар.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент "все 28,3 млрд евро, выделенные на этот год для финансирования обороны Украины из займа в поддержку Украины, теперь согласованы".

"Комиссия в настоящее время также рассматривает заявки на выплату на сумму 4,3 млрд евро, что является следующим шагом после уже выплаченных 8,3 млрд", – добавил Андрюс Кубилюс.

Как сообщала "Европейская правда", ранее стало известно, что ЕС согласился на закупку ракет для Patriot для Украины на 3,2 млрд евро.

24 августа Еврокомиссия одобрила оборонные закупки для Украины на 6,1 млрд евро в рамках кредита ЕС на 90 млрд.

"ЕвроПравда" сообщала, что до конца 2026 года Евросоюз должен выплатить Украине около 20 млрд евро в рамках оборонной части займа на 90 млрд евро, причем новые транши могут поступить уже в ближайшие недели.

В свою очередь Совет ЕС 30 июля утвердил обновленный план реформ в рамках механизма Ukraine Facility, который позволит Украине получить 8,3 млрд евро в 2026 году для покрытия бюджетных потребностей.