Дональд Туск анонсував появу "польського Starlink"
Прем’єр-міністр Дональд Туск анонсував у Кельце створення польського аналога супутникової системи Starlink.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.
У Європі вже давно говорять про створення європейського аналога Starlink.
"Так, це виклик, це мрія, але це не фантазія. Ми сказали собі, що фіналом цього процесу, який сьогодні розпочався, може бути і буде польський Starlink", – заявив Туск у п’ятницю в Кельце під час виступу на XXXIV Міжнародному салоні оборонної промисловості (MSPO).
Він додав, що Польща "є справді значущим партнером у космічній галузі", а в Європі "ми стаємо провідною державою".
Як повідомлялось, у польському уряді вважають, що нові правила компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, роблять Польщу країною другого сорту.
Нагадаємо, у минулому Ілон Маск визнав, що заблокував українським військовим Starlink, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів Криму.
У Сенаті США тоді ініціювали розслідування з цього приводу.