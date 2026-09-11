Дональд Туск анонсував появу "польського Starlink"

Прем’єр-міністр Дональд Туск анонсував у Кельце створення польського аналога супутникової системи Starlink.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

У Європі вже давно говорять про створення європейського аналога Starlink.

"Так, це виклик, це мрія, але це не фантазія. Ми сказали собі, що фіналом цього процесу, який сьогодні розпочався, може бути і буде польський Starlink", – заявив Туск у п’ятницю в Кельце під час виступу на XXXIV Міжнародному салоні оборонної промисловості (MSPO).

Він додав, що Польща "є справді значущим партнером у космічній галузі", а в Європі "ми стаємо провідною державою".

Як повідомлялось, у польському уряді вважають, що нові правила компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, роблять Польщу країною другого сорту.

Нагадаємо, у минулому Ілон Маск визнав, що заблокував українським військовим Starlink, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів Криму.

У Сенаті США тоді ініціювали розслідування з цього приводу.