Дональд Туск анонсировал появление "польского Starlink"

Премьер-министр Дональд Туск, находясь в Кельце, анонсировал создание польского аналога спутниковой системы Starlink.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

В Европе уже давно говорят о создании европейского аналога Starlink.

"Да, это вызов, это мечта, но это не фантазия. Мы сказали себе, что финалом этого процесса, который сегодня начался, может быть и будет польский Starlink", – заявил Туск в пятницу в Кельце во время выступления на XXXIV Международном салоне оборонной промышленности (MSPO).

Он добавил, что Польша "является действительно значимым партнером в космической отрасли", а в Европе "мы становимся ведущей державой".

Как сообщалось, в польском правительстве считают, что новые правила компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, делают Польшу страной второго сорта.

Напомним, ранее Илон Маск признал, что заблокировал украинским военным доступ к Starlink, чтобы предотвратить атаку на российские военные корабли у берегов Крыма.

В Сенате США тогда инициировали расследование по этому поводу.