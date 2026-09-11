ЗМІ: Венс може стати одним із головних кандидатів республіканців у 2028 році

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зміцнює позиції як один із головних потенційних кандидатів Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

На республіканському з’їзді 9-10 вересня Венс виступив із промовою у прайм-тайм, зустрічався з делегатами зі штатів, де точиться конкурентна боротьба, та взяв участь у заході зі збору коштів для республіканців.

Під час його виступу прихильники скандували "48!", натякаючи на можливість того, що Венс стане 48-м президентом США. Сам віцепрезидент не оголошував про намір балотуватися, зазначивши лише, що республіканцям спочатку потрібно перемогти на проміжних виборах у листопаді.

Водночас серед потенційних претендентів на президентську номінацію у 2028 році республіканці також називають держсекретаря Марко Рубіо. На полях з'їзду прихильники партії обговорювали можливість висунення Венса або Рубіо, а дехто припускав, що вони висунуть свої кандидатури разом. За даними видання, інших потенційних кандидатів республіканці на з'їзді згадували значно рідше.

Президентські вибори у США відбудуться 7 листопада 2028 року. Це будуть перші вибори після завершення другого терміну Дональда Трампа, тому, формально, він не зможе балотуватися на третій термін.

Втім, у листопаді 2026 року Сполучені Штати очікують на проміжні вибори до Конгресу. У середу, 9 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що виплатить кожному дорослому американцеві "дивіденди Трампа" у розмірі 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Тим часом, згідно з останніми опитуваннями, рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму в 72% серед власних виборців-респубіліканців.