СМИ: Вэнс может стать одним из главных кандидатов республиканцев в 2028 году

Вице-президент США Джей Ди Вэнс укрепляет свои позиции в качестве одного из главных потенциальных кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

На республиканском съезде 9–10 сентября Вэнс выступил с речью в прайм-тайм, встречался с делегатами из штатов, где идет острая конкурентная борьба, и принял участие в мероприятии по сбору средств для республиканцев.

Во время его выступления сторонники скандировали "48!", намекая на возможность того, что Вэнс станет 48-м президентом США. Сам вице-президент не объявлял о намерении баллотироваться, отметив лишь, что республиканцам сначала нужно победить на промежуточных выборах в ноябре.

В то же время среди потенциальных претендентов на президентскую номинацию в 2028 году республиканцы также называют госсекретаря Марко Рубио. На полях съезда сторонники партии обсуждали возможность выдвижения Вэнса или Рубио, а некоторые предполагали, что они выдвинут свои кандидатуры вместе. По данным издания, других потенциальных кандидатов республиканцы на съезде упоминали значительно реже.

Президентские выборы в США состоятся 7 ноября 2028 года. Это будут первые выборы после завершения второго срока Дональда Трампа, поэтому, формально, он не сможет баллотироваться на третий срок.

Впрочем, в ноябре 2026 года в Соединенных Штатах ожидаются промежуточные выборы в Конгресс. В среду, 9 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Между тем, согласно последним опросам, рейтинг Трампа упал до исторического минимума в 72% среди собственных избирателей-республиканцев.