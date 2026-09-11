МИД ожидает реакции Польши после того, как скандальный политик осквернил памятник УПА

В Министерстве иностранных дел прокомментировали инцидент в Польше, когда председатель партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун повредил памятник УПА в поселке Бялысток в Грубешевском повете Люблинского воеводства.

Об этом пишет "Европейская правда".

В МИД заявили, что "политические маргиналы в Польше не придумали ничего лучшего, чем воевать с могилами".

"В то время когда идет реальная война, представляющая экзистенциальную угрозу как для Украины, так и для Польши. Это позорное и аморальное поведение, которое не может вызвать ничего, кроме стыда и осуждения у любого нормального человека", – отметили в внешнеполитическом ведомстве Украины.

МИД подчеркнул, что Украина ожидает от польских компетентных органов надлежащей правовой оценки этих действий, восстановления поврежденной могилы, а также других мест украинской памяти в Польше и недопущения подобных случаев в будущем.

"Украина последовательно выступает за одинаковый принцип по обе стороны границы: украинские места памяти в Польше и польские места памяти в Украине должны быть защищены. Никто не имеет права превращать память и почтение к умершим в цирковое представление для достижения своих политических целей", – добавили в МИД.

Как сообщалось ранее, Браун на видео с помощью молота разбивает высеченные на камне имена украинцев.

Гранитный обелиск установлен в память об украинцах, погибших в боях против советского НКВД. Он стоит в поселке Бялысток. Именно здесь в 1946 году похоронили погибших украинцев, поэтому памятник установлен непосредственно на месте массового захоронения.

Место памяти существует с 90-х годов, а в нынешнем виде – в виде камня с высеченными на нем именами погибших – с 2019 года. Обелиск уже несколько раз подвергался вандализму. Летом 2026 года его испачкали краской из баллончика, а также вырезали арку, украшавшую камень. Посольство Украины тогда официально осудило этот акт вандализма.

На днях этот памятник уже пережил очередной акт вандализма, полиция разыскивает причастных.

Стоит отметить, что в конце августа заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий заявил, что появление таких фигур, как Степан Бандера и Роман Шухевич, в Национальном пантеоне Украины приведет к серьезным проблемам с интеграцией страны в ЕС.

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