У Норвегії померла сестра покійного короля Гаральда

У п’ятницю, 11 вересня, померла принцеса Астрід – сестра покійного короля Гаральда.

Про її смерть повідомив Королівський дім, передає NRK, пише "Європейська правда".

У зв’язку зі смертю принцеси прапор на балконі Королівського палацу цього дня, а також у день її похорону, буде приспущений.

Принцеса Астрід померла через два тижні після смерті свого молодшого брата, короля Гаральда, який помер 28 серпня.

За кілька днів до смерті брата принцеса приїхала до Ослоського собору на інвалідному візку, щоб попрощатися з ним перед церемонією поховання.

Принцеса Астрід протягом десятиліть відігравала важливу роль у житті норвезької королівської родини. Після смерті її матері, кронпринцеси Марти, у 1954 році вона у 22-річному віці фактично взяла на себе обов’язки першої леді Норвегії.

У своїй діяльності Астрід особливу увагу приділяла підтримці найбільш уразливих груп населення та їхній інтеграції в суспільство.

Король Норвегії Гокон VIII зазначив, що протягом усього свого довгого життя принцеса Астрід представляла королівську родину тепло і сумлінно.

"Ми багато чому навчилися від неї, і вона не боялася висловлювати свою думку. Її смерть – велика втрата для нас. Ми будемо сумувати за нею", – додав він.

Нагадаємо, 89-річний король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня, він на той час був найстаршим монархом Європи. Похорон відбувся 9 вересня, перед тим норвежці могли прийти віддати йому шану у каплиці королівського палацу.

Новий король Гокон VIII склав присягу перед парламентом у вівторок, 1 вересня.

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