В Норвегии умерла сестра покойного короля Харальда

В пятницу, 11 сентября, умерла принцесса Астрид – сестра покойного короля Харальда.

О её смерти сообщил Королевский двор, передаёт NRK, пишет "Европейская правда".

В связи со смертью принцессы флаг на балконе Королевского дворца в этот день, а также в день её похорон, будет приспущен.

Принцесса Астрид умерла через две недели после смерти своего младшего брата, короля Харальда, который скончался 28 августа.

За несколько дней до смерти брата принцесса приехала в Ослоский собор на инвалидной коляске, чтобы попрощаться с ним перед церемонией похорон.

Принцесса Астрид на протяжении десятилетий играла важную роль в жизни норвежской королевской семьи. После смерти своей матери, кронпринцессы Марты, в 1954 году она в 22-летнем возрасте фактически взяла на себя обязанности первой леди Норвегии.

В своей деятельности Астрид уделяла особое внимание поддержке наиболее уязвимых групп населения и их интеграции в общество.

Король Норвегии Хокон VIII отметил, что на протяжении всей своей долгой жизни принцесса Астрид тепло и добросовестно представляла королевскую семью.

"Мы многому научились у неё, и она не боялась высказывать своё мнение. Её смерть – большая утрата для нас. Мы будем скучать по ней", – добавил он.

Напомним, 89-летний король Норвегии Харальд V скончался 28 августа, он на тот момент был самым пожилым монархом Европы. Похороны состоялись 9 сентября, перед этим норвежцы могли прийти почтить его память в часовне королевского дворца.

Новый король Хокон VIII принес присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября.

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